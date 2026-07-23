Игорь Иванов: Главное богатство Пскова – его жители

12:04, 23 июля 2026, ПАИ

С Днём города и 82-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков поздравил жителей председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Наш любимый город – это великая, древняя земля, овеянная многовековой ратной и трудовой славой. Псков всегда был надёжным щитом Отечества, духовным центром и местом, где живут сильные, гордые и трудолюбивые люди. Мы бережно храним богатейшие исторические традиции, переданные нам предками, и передаём эту любовь к родному краю подрастающему поколению»,– сказал он.

По словам лидера профсоюзного объединения, сегодня Псков продолжает жить и развиваться и его главное богатство – жители. «Те, кто своим ежедневным, созидательным и честным трудом делает город красивее, комфортнее и современнее. Врачи и учителя, рабочие и инженеры, строители и деятели культуры – каждый из вас вносит свой неоценимый вклад в развитие Пскова», – подчеркнул Игорь Иванов.

Он добавил, что сейчас как никогда важно единство, ведь только сплотившись ради созидания и помощи своей земле, можно преодолеть любые вызовы, защитить права человека труда и обеспечить достойное будущее для детей.

Председатель облсовпрофа отметил, что псковские профсоюзы всегда стояли и будут стоять на страже справедливости, поддерживая нерушимое единство общества.

Игорь Иванов также пожелал жителям региона крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного уюта и мирного неба над головой.

«Пусть в каждом доме царят любовь и благополучие, а наш древний и вечно молодой Псков процветает! С праздником! С Днём города!» – заключил он.