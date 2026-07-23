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Источник силы

Настоятель храма Успения Богородицы с Пароменья Алексей Воронюк в проекте ПАИ «Записки военного священника» – о том, где священники на передовой черпают силы.

Замечаю не только по себе, многие военные священники сталкиваются с этим: одну-две недели после заезда на передовую, туда, где несём духовную службу для военнослужащих, наступает непростой период. Опытные, бывалые батюшки, кто ездит не первый раз, знают это чувство – сложный вход в рабочий режим, когда нужно вновь настроиться на полную самоотдачу.

Что помогает пройти этот момент? Прежде всего – возможность погрузиться с головой в своё служение. И здесь на первом месте, конечно, молитва – не механическое чтение текстов из молитвослова, а живой разговор с Богом, с Богородицей, со святыми покровителями воинства своими словами. Просишь их поддержки – и получаешь ту силу, которая нужна, чтобы работать в режиме, максимально полезном для военнослужащих.

На последнем месте, но не по важности, – разговор с близкими. Такая возможность не всегда есть, но можно написать сообщение, записать голосовое – и это тоже даёт опору. Впрочем, самое надёжное средство остаётся неизменным: живая молитва.

Что ещё помогает лично мне – чтение книг, особенно исторических, связанных с историей церкви. Приведу пример: книга «Иоанн Дамаскин», написанная протоиереем Николаем Агафоновым. Это не сухое житие, а художественное повествование о том, как, скорее всего, всё происходило в реальности – мелкие детали дополнены воображением автора, но главные жизненные факты переданы точно.

Подобные книги открывают личности святых совсем с другой стороны – тех самых святых, к которым мы обращаемся в молитвах, чьи имена произносим каждый день. Это даёт мощный заряд сил – продолжать светить, заряжать своей энергией окружающих и выполнять поставленные перед нами задачи.

Где, как не на фронте, мы научились ценить жизнь не только свою, но, в первую очередь, жизнь того, кто встречает всё происходящее рядом с тобой. Где, как не на фронте, мы узнали силу молитвы во время опасности. И именно на фронте мы постоянно видели, насколько зыбким бывает ощущение комфортного благополучия, не заслуживающее посвящения ему стольких сил и средств.

Отец Алексей Воронюк
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