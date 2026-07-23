Крепчаем

10:46, 23 июля 2026, ПАИ

Удары по логистическим центрам Wildberries – это, конечно, не только и не столько про склады, коробки и маршруты. Это попытка ударить по ткани повседневной экономики, где малый бизнес, покупатель и платформа связаны одной цепочкой, устоявшимися ожиданиями общества потребления. Именно так думали в Киеве, принимая решения об ударах по мирной инфраструктуре крупнейшей российской компании. Но эти удары показали: российское общество умеет отвечать не паникой, а сплочением. Это ломает логику противника.

Наблюдать за этой реакцией можно было в соцсетях. Люди начали публиковать скриншоты корзин с товарами российских производителей, призывая подписчиков поддержать продавцов покупкой, а не просто сочувствием. И в этом жесте есть нечто большее, чем флешмоб: это бытовая, очень конкретная форма солидарности, когда одна покупка становится маленьким вкладом в устойчивость чьего-то дела. Автор этой колонки, кстати, тоже кое-что заказал на платформе – именно с таким посылом.

Для тысяч продавцов маркетплейс – это канал выживания, способ держать склад, сбыт и выручку в рабочем состоянии без избыточных затрат на собственную инфраструктуру. Поэтому атака на логистику бьёт по реальным предпринимателям, которые уже живут в условиях высокой конкуренции и тонкой маржи.

Именно поэтому важна и реакция самой платформы. Заявление Татьяны Ким о том, что все товары на витрине доступны к заказу, а логистическая сеть перестраивается ради сохранения привычного сервиса, – это не просто технический комментарий, а сигнал продавцам и покупателям, что компания не ушла в ступор, а пытается быстро перераспределить потоки и сохранить работу в штатном ритме.

Конечно, последствия атак нельзя недооценивать. По сообщениям СМИ, пострадали люди, нарушалась работа складов, а ущерб для инфраструктуры и товарных запасов оказался существенным. Повторим, противник рассчитывает не только на физический ущерб, но и на психологический эффект – на растерянность, недоверие, желание отступить и замолчать. И тут он снова просчитывается.

Потому что российский покупатель в этой ситуации ведёт себя не как наблюдатель, а как участник общей экономической обороны. Он голосует рублём за своих производителей, а продавец получает не только выручку, но и ощущение, что его работа нужна и замечена. В этом и состоит главный ответ на попытку давления: не разобщение, а взаимная поддержка.

Среди пострадавщих селлеров платформы есть и псковичи. Одна из псковских предпринимательниц рассказала нам, что часть её продукции сгорела на складе в Электростали, судьба ещё нескольких единиц товара неясна в Невинномысске. Однако, по её словам, WB обещал компенсировать потери – и она продолжает работу дальше.

У этого кейса поддержки есть и практический, и символический смысл. Практический – в том, что маркетплейс быстро вводит льготы для продавцов и восстанавливает маршруты поставок. Символический – в том, что общество не позволяет превратить удар по логистике в удар по доверию между людьми, бизнесом и платформой.

Именно поэтому такие флешмобы важны не как интернет-шум, а как форма экономического единения. Когда покупатели осознанно выбирают товары российских производителей, они поддерживают не безликую корпорацию, а конкретного предпринимателя, его сотрудников и его цепочку поставок. В этом смысле ответ на удар оказался ожидаемо нашим, русским: собранность, взаимопомощь и способность быстро собираться в трудный момент.