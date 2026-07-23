Сапёр, который остановил танки: как Семён Байков спас Псков ценой своей жизни

15:05, 23 июля 2026, ПАИ

В истории Великой Отечественной войны, истории Пскова есть подвиги, о которых нельзя говорить сухо и официально. Подвиг младшего лейтенанта Семёна Байкова – именно такой случай. Летом 1941 года, когда немецкие войска рвались к городу, молодой сапёр вместе со своим взводом получил приказ взорвать железнодорожный мост через Великую. И сделал это так, что враг не прошёл дальше, а наши части получили шанс отойти и перегруппироваться.

Байкову тогда было всего 27 лет. Он родился в 1914 году, в Красной армии служил с 1935-го, окончил инженерно-сапёрную школу и к началу войны уже командовал сапёрным взводом. В июле 1941-го его подразделению поручили не просто заминировать мост, а удержать его до последнего момента, чтобы не дать противнику сразу выйти к переправе. Но в бою всё пошло не по плану: советский артиллерийский дивизион ещё не успел уйти на другой берег, а немецкий огонь уже перебил провод, который должен был сработать при подрыве.

И тогда Байков принял решение, на которое способны только люди редкой внутренней силы. Он бросился к мосту и подорвал заряд вручную, гранатами, уже когда на переправе находились немецкие танки и мотопехота. Взрыв разрушил мост вместе с врагом. Сам командир сапёров погиб.

26 июля 1941 года командование батальона подало наградной лист с описанием подвига взвода. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 марта 1942 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младшему лейтенанту Семёну Байкову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал первым Героем в истории инженерных войск. Похоронен герой был в Пскове.

Эта история особенно сильна потому, что в ней нет красивой военной позы. Есть грязь, дым, перебитые провода, крики, огонь и один очень короткий выбор между «спасаться» и «остаться до конца». Байков остался. Его подвиг помог задержать продвижение противника и стал одной из тех самых опор, на которых держалась оборона Пскова в первые недели войны.

Память о Семёне Байкове в Пскове сохранили не на словах. Его именем названа улица на Завеличье, а в 2000 году имя героя получил Псковский педагогический комплекс. На пересечении улиц Байкова и Западной стоит бюст героя, открытый в 2015 году. И это не формальный памятник «для отчёта». Туда действительно приходят люди, приносят цветы, вспоминают лето 1941-го и тех, кто ценой собственной жизни задерживал врага.

У этой истории есть и ещё один важный штрих. В Пскове долгое время о Байкове говорили не так часто, как он того заслуживает. Но именно поэтому каждый новый рассказ о нём – это не просто публикация к памятной дате, к Дню города, а возвращение городу его настоящей памяти. Семён Байков не дожил до Победы, но именно такие люди и приблизили её – без громких слов, без лишнего пафоса, просто сделав то, что нужно было сделать.