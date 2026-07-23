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Культура

Новый цикл видеоэкскурсий по временным выставкам готовят в Пушкинском заповеднике

Новый цикл видеоэкскурсий по временным выставкам готовят в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Этот проект адресован прежде всего тем, кто хотел бы познакомиться с экспозицией, но не успевает посетить музей до завершения её работы.

Кадр из новой видеоэкскурсии, снятой Маргаритой Егоровой (музей-заповедник «Михайловское»)

Как сообщает служба информации музея-заповедника, первая такая экскурсия знакомит зрителей с выставкой «Елена Кошевая. Жизнь вне времени». В небольшом, длящемся чуть более пяти с половиной минут ролике сотрудник «Михайловского» Татьяна Морозова рассказывает о судьбе художницы, выпускницы Московского государственного педагогического университета, которая оставила столичную жизнь, поселилась в старинном селе Велье Пушкиногорского округа и приняла монашеский постриг.

Зрители узнáют, почему Велье стало для Елены Кошевой неиссякаемым источником вдохновения, познакомятся с её размышлениями о красоте и о быстротечности человеческой жизни, а также услышат рассказ об истории самого села и даже о технике эбру, в которой выполнена часть представленных в экспозиции работ.

Первая видеоэкскурсия уже опубликована в сообществе музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте», а также на официальном сайте учреждения, на страничке, созданной к открытию выставки «Елена Кошевая. Жизнь вне времени» (см.: «Услуги → Выставки → «Елена Кошевая. Жизнь вне времени». Выставка к 70-летию со дня рождения художницы»).

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