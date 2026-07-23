Ургант посоветовал российский сериал, основанный на реальных событиях

16:18, 23 июля 2026, ПАИ

Самыми интересными из последних просмотренных работ актёр театра и кино Андрей Ургант назвал российские сериалы «Берлин’23» и «Варшава’21», отметив, что в первом проекте его подкупают достоверность игры и зажигательный детективный сюжет с элементами боевика. Об этом Ургант сказал в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Хочется назвать не какой-то американский и даже не европейский фильм, а какой-то наш. Это сериал, в нём восемь серий, и называется он «Берлин’23». Основан на реальных событиях, очень хорошо играют артисты, потрясающий зажигательный детективный сюжет с элементами боевика, – рассказал актёр. – Мне это всегда очень нравится, я же мальчик – мне всегда нравится, когда «пулялки», «стрелялки» и всё такое прочее».

По его словам, всё сыграно очень достоверно и начинаешь переживать за судьбы персонажей. «Я не должен видеть артиста, а должен видеть героя, должен влюбиться в героиню, переживать за героя, который тоже влюбился в героиню. Всё как положено. Надо включаться, вот я включился», – отметил Андрей Ургант.

Вторая работа, которую он рекомендовал, – «Варшава’21» – тоже шпионская история, но с теми же героями. «Он спокойнее, растянутее, поэтому немного расплывчатый и не такой активный, как «Берлин’23». Это самое последнее, что я посмотрел», – заключил актёр.

Напомним, что 25 июля в 17:00 в парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт творческая встреча с актёром театра и кино, телеведущим Андреем Ургантом. Регистрация на встречу уже завершена. Трансляцию творческой встречи можно будет посмотреть на сайте ПАИ и в группе агентства в соцсети «ВКонтакте».

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».