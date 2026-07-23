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Общество

Жительница Печор получила 270 часов обязательных работ за неуплату девяти штрафов

Наказание в виде 270 часов обязательных работ назначили жительнице Печор за уклонение от уплаты административных штрафов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Общая сумма задолженности женщины по 16 исполнительным производствам превысила 33 тысячи рублей, при этом должница неоднократно была предупреждена о необходимости добровольного погашения, но мер не приняла.

В отношении неё судебными приставами было составлено девять протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ – за неуплату административного штрафа в срок, установленный законом. Суд признал женщину виновной и в качестве наказания избрал обязательные работы, к которым она уже приступила, – сейчас должница занимается уборкой городской территории.

В УФССП России по Псковской области напоминают, что своевременная оплата штрафов позволяет избежать более суровых санкций. Помимо административной ответственности по указанной статье, к неплательщикам могут применяться меры принудительного взыскания – арест имущества, денежных средств и другие ограничения, предусмотренные законодательством.

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