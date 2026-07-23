Депутаты поздравили жителей Гверздони в День деревни

20:39, 23 июля 2026, ПАИ

В Гверздони в Псковском округе отметили День деревни. С праздником жителей деревни поздравили представители власти, сообщили ПАИ организаторы.

На мероприятии присутствовали депутат Собрания депутатов Псковского муниципального округа от партии «Единая Россия», ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «Воин», выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко, а также его коллеги – Валерия Фомина и Татьяна Кириллова (Собрание депутатов и администрация округа), а также фельдшер Псковской межрайонной больницы Людмила Фурман.

Андрей Ключко обратился к жителям с тёплыми словами. «Люди на селе всегда жили дружно, и жители Гверздони не исключение: вместе работают, совместно занимаются вопросами благоустройства, и праздники встречают тоже вместе. Артисты ПРЦК подарили людям замечательную концертную программу, полную задорных танцевальных композиций и душевных песен – с праздником, Гверздонь! Мира, крепкого здоровья, благополучия!» – сказал он.

Праздничное настроение гостям и жителям деревни создали артисты ПРЦК – в программе прозвучали песни и были представлены танцевальные номера.