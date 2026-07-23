ЭКО станет бесплатным для некоторых категорий граждан

21:58, 23 июля 2026, ПАИ

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях законопроект, включающий вспомогательные репродуктивные технологии, такие как ЭКО, в программу государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания для жён и вдов ветеранов и участников боевых действий.

Инициатива, предложенная группой сенаторов и депутатов, вносит правки в федеральный закон «О ветеранах». Теперь репродуктивные технологии (кроме суррогатного материнства) будут предоставляться бесплатно по программе госгарантий супругам участников боевых действий и вдовам погибших ветеранов, если они не вступили в новый брак.

Вдовы смогут воспользоваться этими услугами в течение пяти лет после гибели военнослужащего, пишут «Известия». Обязательным условием для этого является нотариально заверенное согласие мужа, данное им при жизни, на использование его биологического материала после смерти, а также наступление беременности в течение указанного срока.

Со вступлением закона в силу процедуры ЭКО станут бесплатными для участников программы, хотя забор и криоконсервация биологического материала остаются платными.

Авторы законопроекта подчеркнули, что такие меры поддержки крайне важны, поскольку многие военнослужащие отправляются в зоны боевых действий, не успев завести детей. Принятие этого механизма позволит вдовам реализовать своё право на рождение детей от супруга в случае его гибели.