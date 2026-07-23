В Себежском суде вынесли приговор двум местным жителям, причастным к контрабанде табака

22:59, 23 июля 2026, ПАИ

В Себежском районном суде вынесли приговор двум жителям за контрабанду немаркированных сигарет и незаконное перемещение товаров через границу. Об этом ПАИ сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в апреле 2025 года фигуранты вступили в сговор с неустановленными лицами. Согласно распределённым ролям, мужчины должны были приобрести и хранить 6 620 пачек сигарет стоимостью 893 700 рублей для дальнейшей перевозки в Латвию. Табачную продукцию планировали спрятать в тайниках грузового поезда, а затем незаконно сбывать на территории стран Европейского союза. Преступную схему пресекли сотрудники Псковской таможни: они обнаружили продукцию при досмотре грузового поезда.

Суд признал мужчин виновными по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ и пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ и назначил наказание: одному – шесть лет колонии общего режима и штраф 140 тысяч рублей, второму – шесть с половиной лет колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей.