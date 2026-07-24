Открытая радиостудия «7 НЕБА» работает на фестивале «Псков – территория молодости»

15:54, 24 июля 2026, ПАИ

Открытая радиостудия «7 НЕБА» разместилась на пляже у Мирожского монастыря в Пскове сегодня, 24 июля. В 15:00 здесь стартовал фестиваль «Псков – территория молодости». Центральной точкой притяжения вновь стала интерактивная площадка Псковского агентства информации – радио «7 НЕБО». Открытая радиостудия разместилась прямо на песке, в самом сердце фестивального городка, где каждый гость сможет попробовать себя в роли ведущего, диджея, новостника или рекламщика.

«Где молодёжь – там наши диджеи и радио «7 НЕБО». Нас узнают, нашу музыку на волне 107,1 слушают и любят. Мы всегда рядом – на этот раз на пляже, чтобы сделать этот день по-настоящему незабываемым», – отметил руководитель радиовещания госмедиахолдинга Андрей Калинин.

Представлять радиостанцию, развлекать и обучать молодёжь уже по традиции будет голос, знакомый каждому слушателю, – ведущий вечернего шоу «Место встречи» Никита Черкашин.

Напомним, у радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) есть большой опыт работы в выездном формате: её интерактивная площадка уже работала на Дне молодёжи в Финском парке 27 июня 2026 года, а также на II Детском медиафоруме Псковской области. Тогда гости могли попробовать себя в роли ведущего, диджея или новостника.

Отметим, что фестиваль «Псков – территория молодости» пройдёт на городском пляже 24 июля с 15:00 до 22:00. В программе – мастер-классы, пляжные и спортивные игры, много музыки и веселья. Кульминацией дня станет запуск больших воздушных змеев в 19:00 – его организует проект «Кайт Вселенная» (команда профессионалов, представляющих Россию на международных кайт-ивентах). Поучаствовать может каждый: приходите со своим воздушным змеем.

Фестиваль реализуется в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи национального проекта «Молодёжь и дети». Организатор – Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Вход свободный.