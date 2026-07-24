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Общество

Какие продукты убивают мозг, рассказали псковские врачи

Какие продукты убивают мозг, рассказала псковичам главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Питание может помочь мозгу, а может его убить», – констатировала Мария Отраднова, отметив, что при этом не существует на 100% вредных или полезных продуктов и «всё хорошо в меру».

«Но совершенно точно на мозг негативно влияют трансжиры, ГМО-продукты, перебор с кофе, продукты с повышенным содержанием сахара: энергетики, газировка. Детям и подросткам энергетики особенно вредны. А полноценное питание – это фрукты, овощи и негазированная вода. Вода, кстати, очень нужна нашему мозгу, ведь нейроны на 20–30% состоят именно из неё», – пояснила Мария Отраднова.

Кроме того, добавила врач, на мозг негативно влияют всевозможные пищевые ограничения и особенно голодовка.

«Полезен для мозга и его сосудов витамин B2. Но тут важно помнить, что все лекарства и витамины должны назначаться врачом, а не соседкой или блогером», – предупредила специалист.

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