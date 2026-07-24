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Общество

В Пскове прошёл показ фильма «Нюрнбергский процесс. Приговор»

Показ фильма «Нюрнбергский процесс. Приговор» режиссёра Михаила Елкина прошёл в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 24 июля. Мероприятие состоялось в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили ПАИ организаторы.

  • В Пскове прошёл показ фильма «Нюрнбергский процесс. Приговор»
    Фото: предоставили ПАИ организаторы
  • В Пскове прошёл показ фильма «Нюрнбергский процесс. Приговор»
    Фото: предоставили ПАИ организаторы
  • В Пскове прошёл показ фильма «Нюрнбергский процесс. Приговор»
    Фото: предоставили ПАИ организаторы
  • В Пскове прошёл показ фильма «Нюрнбергский процесс. Приговор»
    Фото: предоставили ПАИ организаторы
  • В Пскове прошёл показ фильма «Нюрнбергский процесс. Приговор»
    Фото: предоставили ПАИ организаторы
  • В Пскове прошёл показ фильма «Нюрнбергский процесс. Приговор»
    Фото: предоставили ПАИ организаторы
  • В Пскове прошёл показ фильма «Нюрнбергский процесс. Приговор»
    Фото: предоставили ПАИ организаторы
  • В Пскове прошёл показ фильма «Нюрнбергский процесс. Приговор»
    Фото: предоставили ПАИ организаторы

После просмотра было организовано обсуждение кинокартины.

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».

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