Псковская биатлонистка Делюкина будет выступать за Екатеринбург

10:41, 24 июля 2026, ПАИ

Перспективная псковская биатлонистка Анастасия Делюкина приняла решение продолжить карьеру в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Олег Макеев.

«Прогресс будет лучше, потому что они больше стреляют, у них больше финансирование, лучше условия, поэтому и результат будет лучше», – сказал Макеев. Тренер признал, что другие регионы активно охотятся за талантливыми спортсменами из Псковской области. «Девочка перспективная, одна из лучших. Понятно, что другие регионы охотятся за такими спортсменами. Воспитать спортсмена – это большой труд, и мы считаемся регионом-донором для больших регионов», – сказал он.

При этом Макеев подчеркнул, что является сторонником того, чтобы спортсмены оставались в регионе. В этом году он не отпустил своего сына Глеба Макеева, которого забирал Санкт-Петербург в свою сборную, чтобы «псковские фамилии были в протоколе на первенстве России и всероссийских спартакиадах».

Анастасия Делюкина – одна из ведущих юных биатлонисток Псковской области. На её счету множество успешных выступлений на всероссийских и межрегиональных соревнованиях: второе место на первенстве СЗФО в Ленинградской области, восьмое место на первенстве России в Ярославской области, победа на межрегиональных соревнованиях «Рождественская гонка» в Смоленской области, а также отбор в финал Спартакиады учащихся.

Олег Макеев также указал на те вещи, которые мешают тренерам удерживать биатлонистов в Псковской области. «Нам необходимы условия – чтобы работало стрельбище в Острове, были обеспечены сборы. Там спортсмены постоянно живут на базе и всё время тренируются, у них нет проблем ни с инвентарём, ни с лыжными смазками», – отметил он.

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