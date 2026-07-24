«Луки-Энергия» подписала контракт с экс-футболистом «Уфы» Игорем Безденежных

13:06, 24 июля 2026, ПАИ

Руководство футбольного клуба «Луки-Энергия» подписало контракт с бывшим футболистом «Уфы», полузащитником Игорем Безденежных, сообщает пресс-служба команды.

В послужном списке 29-летнего футболиста такие команды, как «Уфа», «Кубань» и «Чайка». Согласно интернет-порталу Transfermarkt, максимальная стоимость игрока в 2017 году достигала 1 млн евро. Сейчас он оценивается в 100 тысяч евро. В великолукскую команду он перешёл в качестве свободного агента.

В Уфе Безденежных играл в Российской премьер-лиге, а также становился серебряным призёром чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

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