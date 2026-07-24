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Псковская прыгунья в высоту Спиридонова квалифицировалась в финал чемпионата России

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова успешно прошла квалификационный отбор на чемпионате России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Наталья Спиридонова. Фото: ВФЛА

Во время квалификации, в которой приняло участие 19 спортсменок, Спиридонова успешно преодолела три планки, однако последняя высота, 1,79 метра, покорилась псковичке со второй попытки.

Финал чемпионата России в женских прыжках в высоту пройдёт завтра, 25 июля, в 15:30 по московскому времени.

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