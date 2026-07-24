Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков» обыграл «Псков Юнайтед» в первом матче 1/4 финала регионального кубка

Футбольный клуб «Псков» обыграл «Псков Юнайтед» со счётом 3:0 в первом четвертьфинальном матче Кубка Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе команды.

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Все голы «Псков» забил во втором тайме. Отличились Даниил Михайлов, Антон Паранин и Антон Виноградов.

Дата ответного матча пока не известна. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с псковской «Стрелой» или гдовской «Чайкой». В первом матче псковичи одержали разгромную победу со счётом 8:1.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

29 октября 2026

Четыре спортсмена из Псковской области завоевали золото на международном турнире по рукопашному бою в Бресте
29 октября 2026

Названы спортивные объекты, которые псковские власти хотели бы построить в долгосрочной перспективе
29 октября 2026

Михаил Ведерников поздравил с победой на чемпионате мира псковского спортсмена
29 октября 2026

Сергей Бухаров рассказал, по какой системе будут работать падел-корты в Пскове
29 октября 2026

В густонаселённых микрорайонах Пскова появятся умные спортплощадки при школах
28 октября 2026

«Среда обитания»: Сергей Бухаров – о фиджитал-центре, спортплощадках и «Молодёжной столице»
28 октября 2026

Сергей Бухаров: Новые воркаут-площадки в Пскове будут размещать при существующей инфраструктуре
28 октября 2026

Сергей Бухаров назвал районы, остро нуждающиеся в новой спортивной инфраструктуре

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...