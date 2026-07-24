ФК «Псков» обыграл «Псков Юнайтед» в первом матче 1/4 финала регионального кубка

14:29, 24 июля 2026, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» обыграл «Псков Юнайтед» со счётом 3:0 в первом четвертьфинальном матче Кубка Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе команды.

Все голы «Псков» забил во втором тайме. Отличились Даниил Михайлов, Антон Паранин и Антон Виноградов.

Дата ответного матча пока не известна. Победитель этой пары в полуфинале сыграет с псковской «Стрелой» или гдовской «Чайкой». В первом матче псковичи одержали разгромную победу со счётом 8:1.

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