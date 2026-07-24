На две арт-экскурсии приглашают посетителей Пушкинского заповедника

15:39, 24 июля 2026, ПАИ

В событийном календаре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на ближайшие выходные, 25 и 26 июля, запланированы арт-экскурсии актёра театра и кино Михаила Драгунова, сообщает служба информации музея. Посетителей приглашают на поэтическую прогулку «Я помню чудное мгновенье…», посвящённую одному из самых известных эпизодов михайловской ссылки Пушкина.

Актёр напомнит своим слушателям историю создания знаменитого «К*** («Я помню чудное мгновенье…»)», – о встрече поэта с Анной Керн, случившейся в Михайловском в такие же июльские дни 1825 года.

«Речь пойдёт и о хозяйке соседнего «Тригорского» Прасковье Александровне Осиповой, в семье которой в те дни гостила Анна Петровна, а ещё о знаменитом яблочном пироге и о жжёнке, которыми угощали поэта его тригорские знакомцы. Прозвучат стихи Пушкина, его письма, воспоминания современников поэта», – добавили в музее.

В «Михайловском» пояснили, что подобные поэтические программы, или арт-экскурсии, Михаил Драгунов – актёр театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова — уже несколько лет проводит в мемориальных усадьбах Пушкинского заповедника. В их основе всегда лежат произведения Пушкина, документы и мемуарные свидетельства пушкинской эпохи, труды первого послевоенного директора музея Семёна Гейченко.

Узнать о времени и месте начала арт-экскурсий, о возрастных рекомендациях для их участников и о других деталях предстоящего «…Чудного мгновенья» с Михаилом Драгуновым можно на официальном сайте музея-заповедника в разделе «Календарь событий → Июль» под соответствующими датами.