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Культура

На две арт-экскурсии приглашают посетителей Пушкинского заповедника

В событийном календаре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на ближайшие выходные, 25 и 26 июля, запланированы арт-экскурсии актёра театра и кино Михаила Драгунова, сообщает служба информации музея. Посетителей приглашают на поэтическую прогулку «Я помню чудное мгновенье…», посвящённую одному из самых известных эпизодов михайловской ссылки Пушкина.

Екатерина Воронина. Анна Керн с веточкой гелиотропа (2022). Из фондов «Михайловского»

Актёр напомнит своим слушателям историю создания знаменитого «К*** («Я помню чудное мгновенье…»)», – о встрече поэта с Анной Керн, случившейся в Михайловском в такие же июльские дни 1825 года.

«Речь пойдёт и о хозяйке соседнего «Тригорского» Прасковье Александровне Осиповой, в семье которой в те дни гостила Анна Петровна, а ещё о знаменитом яблочном пироге и о жжёнке, которыми угощали поэта его тригорские знакомцы. Прозвучат стихи Пушкина, его письма, воспоминания современников поэта», – добавили в музее.

В «Михайловском» пояснили, что подобные поэтические программы, или арт-экскурсии, Михаил Драгунов – актёр театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреат международного конкурса «Овация», мастер художественного слова — уже несколько лет проводит в мемориальных усадьбах Пушкинского заповедника. В их основе всегда лежат произведения Пушкина, документы и мемуарные свидетельства пушкинской эпохи, труды первого послевоенного директора музея Семёна Гейченко.

Узнать о времени и месте начала арт-экскурсий, о возрастных рекомендациях для их участников и о других деталях предстоящего «…Чудного мгновенья» с Михаилом Драгуновым можно на официальном сайте музея-заповедника в разделе «Календарь событий → Июль» под соответствующими датами.

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На две арт-экскурсии приглашают посетителей Пушкинского заповедника

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