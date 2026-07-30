Поступить в колледж можно, не выходя из дома: как идёт приёмная кампания в Псковской области

11:34, 30 июля 2026, ПАИ

О ходе приёмной кампании в учреждения среднего профессионального образования Псковской области рассказал заместитель министра образования региона Сергей Николаев в эфире программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), которую ведёт директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

«Бюджетных мест у нас в этом году 3 140, из которых на сегодняшний день подано заявлений 2 980, – уточнил он. – Осталось 5 % бюджетных мест». Приёмная кампания завершается 15 августа, однако, по словам замминистра, она может продолжаться до 1 декабря для тех, кто решит перейти из 10-го класса.

По окончании приёма в учреждениях профобразования свободных бюджетных мест не останется.

«Приёмная кампания заканчивается 15 августа, но, согласно законодательству, имеет продолжение до 1 декабря, – пояснил Николаев. – Есть ребята, которые пошли в 10-й класс, потом поняли, что это не их, и имеют право поступить в учреждение среднего профессионального образования даже в сентябре и октябре».

Подать документы можно очно или через портал «Госуслуги». Замминистра подчеркнул: аттестат абитуриента автоматически подтягивается из федеральной базы, поэтому поступить в колледж Великих Лук можно, находясь в Пскове. Ведущая Елена Синёва добавила, что у выпускников ещё есть возможность успеть подать документы.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.