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Александр Котов поздравил десантников с Днём ВДВ

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил воинов-десантников, ветеранов воздушно-десантных войск и земляков с Днём Воздушно-десантных войск России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания

«Сегодня в России чествуют бесстрашных и отважных героев, чей девиз – «Никто, кроме нас». Для Псковской земли этот праздник имеет особое, личное значение. Именно с Псковом неразрывно связано имя легендарного десантника № 1 – основателя современных воздушно-десантных войск, Героя Советского Союза Василия Маргелова. Здесь рождались те самые традиции боевого братства, которые сегодня знает весь мир. Здесь же базируется прославленная 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия», – отметил председатель Законодательного Собрания.

Александр Котов подчеркнул, что воздушно-десантные войска всегда отличал особый дух, сочетающий железную физическую выносливость и невероятную силу воли. В ВДВ приходят служить самые мужественные, отважные и преданные своей Родине люди. Вся история крылатой пехоты убедительно доказывает: если страна и народ нуждаются в защите, десантники не подведут.

«Сегодня воины в голубых беретах вновь находятся на переднем крае истории, участвуя в специальной военной операции. Псковские десантники с честью продолжают дело своих дедов и прадедов, освобождая города, удерживая рубежи и защищая будущее наших детей. Ваши мужество и стойкость никогда не будут забыты! Слава воздушно-десантным войскам! С Днём ВДВ!» – заключил спикер регионального парламента.

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