21 единицу оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

14:49, 03 августа 2026, ПАИ

21 единицу оружия и более 50 боеприпасов изъяли сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области в ходе проверок с 27 июля по 2 августа. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, за этот период проведено 32 проверки условий хранения оружия и патронов у граждан.

В результате рейдов задокументировано 11 административных правонарушений – 10 из них касались нарушений в сфере оборота оружия, ещё одно – частной охранной деятельности.

В ведомстве напомнили, что требования к хранению, использованию, ношению и транспортировке гражданского оружия установлены федеральным законом «Об оружии». Владельцы обязаны размещать оружие в металлических шкафах или сейфах, запирающихся на замок, которые гарантируют его сохранность и исключают доступ посторонних.

Ранее сообщалось, что Островский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в незаконном хранении боеприпасов. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев.