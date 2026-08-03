Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дизайн-проект сквера на улице Ставского утвердили в Великих Луках

Дизайн-проект благоустройства сквера на улице Ставского, 56 утвердили в Великих Луках. Решение принято по итогам публичных слушаний, сообщила администрация города в официальном канале на платформе MAX.

Фото из канала администрации Великих Лук в MAX

Эта общественная территория стала победителем рейтингового голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ожидается, что после обновления территория станет современным и комфортным общественным пространством для отдыха и прогулок жителей.

Как сообщил в своём канале в MAX депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, в ближайшее время он планирует выехать на место вместе со специалистами сферы ЖКХ, чтобы обсудить детали реализации проекта и вопросы, требующие особого внимания на этапе подготовки к благоустройству.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионе шестой год. За это время в Псковской области уже благоустроены сотни общественных пространств и дворовых территорий.

Всего жителям региона на выбор в этом году было представлено 113 общественных территорий (на пять больше, чем годом ранее), из которых 64 были предложены самими гражданами, 49 – органами местного самоуправления. Округа, проявившие наибольшую активность, получат дополнительное финансирование из областного бюджета и смогут потратить его на благоустройство, сообщил ранее губернатор Михаил Ведерников.

21 апреля глава государства Владимир Путин объявил о начале очередного сезона реализации проектов развития городской среды. Он сообщил, что в прошлом году в конкурсе приняло участие более 1 600 муниципальных образований, в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллиона граждан.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 августа 2026

Промежуточные итоги приёмной кампании подвели в великолукском филиале ПсковГУ
07 августа 2026

О тонкостях грудного вскармливания поговорили на «Серебряном дожде». Главное
07 августа 2026

Более полусотни нарушений при эксплуатации маломерных судов выявили в Псковской области с начала сезона
07 августа 2026

Безопасные и непригодные для купания пляжи назвали в Псковской области
07 августа 2026

Как жидкость: лесного конкурента котов показал Полистовский заповедник
07 августа 2026

Семь из десяти россиян намерены принять участие в выборах депутатов Госдумы
07 августа 2026

Врач из Пскова разъяснила, как долго можно кормить ребёнка грудью
07 августа 2026

На счастье и удачу: в Пскове завершается благоустройство сквера на Индустриальной

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...