Дизайн-проект сквера на улице Ставского утвердили в Великих Луках

16:10, 03 августа 2026, ПАИ

Дизайн-проект благоустройства сквера на улице Ставского, 56 утвердили в Великих Луках. Решение принято по итогам публичных слушаний, сообщила администрация города в официальном канале на платформе MAX.

Эта общественная территория стала победителем рейтингового голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ожидается, что после обновления территория станет современным и комфортным общественным пространством для отдыха и прогулок жителей.

Как сообщил в своём канале в MAX депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, в ближайшее время он планирует выехать на место вместе со специалистами сферы ЖКХ, чтобы обсудить детали реализации проекта и вопросы, требующие особого внимания на этапе подготовки к благоустройству.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионе шестой год. За это время в Псковской области уже благоустроены сотни общественных пространств и дворовых территорий.

Всего жителям региона на выбор в этом году было представлено 113 общественных территорий (на пять больше, чем годом ранее), из которых 64 были предложены самими гражданами, 49 – органами местного самоуправления. Округа, проявившие наибольшую активность, получат дополнительное финансирование из областного бюджета и смогут потратить его на благоустройство, сообщил ранее губернатор Михаил Ведерников.

21 апреля глава государства Владимир Путин объявил о начале очередного сезона реализации проектов развития городской среды. Он сообщил, что в прошлом году в конкурсе приняло участие более 1 600 муниципальных образований, в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллиона граждан.