«Давайте сделаем Псков ярче!»: Борис Елкин обратился к жителям с призывом украсить город

16:37, 03 августа 2026, ПАИ

Принять участие в конкурсе «Лучшее летнее оформление» приглашают всех жителей Пскова и представителей бизнеса. Глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX отметил, что это прекрасная возможность проявить творческий подход и вместе создать уютную атмосферу летнего города с помощью брендбука «Псковские каникулы».



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ





Борис Елкин уточнил, что конкурс пройдёт по тем же номинациям, что и конкурс на новогоднее оформление. Заявки могут подавать магазины, нестационарные торговые объекты, салоны красоты, кафе и аптеки, школы и детские сады, спортивные и культурные учреждения, отели и хостелы и так далее.

Отдельная номинация – для псковичей, которые с душой украсят свои окна, балконы и дворы.

Заявки с фото‑ и видеоматериалами можно присылать до 15 сентября на электронную почту konkurs@pskovadmin.ru. Вся необходимая информация опубликована по ссылке: vk.cc/d09TVn.

«Если у вас есть вопросы или нужна информация о том, как использовать брендбук, обращайтесь по телефонам (8 8112) 29-10-67 и (8 8112) 29-10-71. Итоги конкурса подведём в октябре. Давайте сделаем Псков ещё ярче и привлекательнее!» – призвал глава города.