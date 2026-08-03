«Давайте сделаем Псков ярче!»: Борис Елкин обратился к жителям с призывом украсить город
Принять участие в конкурсе «Лучшее летнее оформление» приглашают всех жителей Пскова и представителей бизнеса. Глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX отметил, что это прекрасная возможность проявить творческий подход и вместе создать уютную атмосферу летнего города с помощью брендбука «Псковские каникулы».
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Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ
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Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ
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Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере МАХ
Борис Елкин уточнил, что конкурс пройдёт по тем же номинациям, что и конкурс на новогоднее оформление. Заявки могут подавать магазины, нестационарные торговые объекты, салоны красоты, кафе и аптеки, школы и детские сады, спортивные и культурные учреждения, отели и хостелы и так далее.
Отдельная номинация – для псковичей, которые с душой украсят свои окна, балконы и дворы.
Заявки с фото‑ и видеоматериалами можно присылать до 15 сентября на электронную почту konkurs@pskovadmin.ru. Вся необходимая информация опубликована по ссылке: vk.cc/d09TVn.
«Если у вас есть вопросы или нужна информация о том, как использовать брендбук, обращайтесь по телефонам (8 8112) 29-10-67 и (8 8112) 29-10-71. Итоги конкурса подведём в октябре. Давайте сделаем Псков ещё ярче и привлекательнее!» – призвал глава города.
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