Климатолог предупредила о стремительном потеплении в России
Изменение климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, рассказала РИА Новости профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.
По её словам, обе страны являются северными государствами с обширными бореальными лесами, где климатические изменения происходят с наибольшей интенсивностью.
Климатолог добавила, что тепловые купола, экстремальные засухи и лесные пожары особенно сильно отражаются на состоянии лесов, благополучии населения и биоразнообразии в этих регионах.
Ускоренный нагрев в высоких широтах учёные связывают с сокращением снежного и ледового покрова: при таянии обнажающаяся поверхность начинает поглощать больше солнечной энергии, что создаёт дополнительный эффект разогрева. Это, в свою очередь, повышает риск продолжительных периодов аномальной жары, засушливых явлений и масштабных природных возгораний.
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