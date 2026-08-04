Климатолог предупредила о стремительном потеплении в России

07:40, 04 августа 2026, ПАИ

Изменение климата в России и Канаде происходит в два-четыре раза быстрее, чем в среднем по планете, рассказала РИА Новости профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

По её словам, обе страны являются северными государствами с обширными бореальными лесами, где климатические изменения происходят с наибольшей интенсивностью.

Климатолог добавила, что тепловые купола, экстремальные засухи и лесные пожары особенно сильно отражаются на состоянии лесов, благополучии населения и биоразнообразии в этих регионах.

Ускоренный нагрев в высоких широтах учёные связывают с сокращением снежного и ледового покрова: при таянии обнажающаяся поверхность начинает поглощать больше солнечной энергии, что создаёт дополнительный эффект разогрева. Это, в свою очередь, повышает риск продолжительных периодов аномальной жары, засушливых явлений и масштабных природных возгораний.