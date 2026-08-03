Приложение для контроля мусорных площадок запустят в России

19:59, 03 августа 2026, ПАИ

Российский экологический оператор (РЭО) в сентябре откроет доступ к мобильному приложению «Экопульс» для всех граждан – сейчас сервис тестируют волонтёры. С помощью платформы можно фиксировать нарушения на контейнерных площадках и отслеживать их устранение вплоть до подтверждения результата фотографией.

На данный момент передать сведения о проблеме можно несколькими способами: в приложении «Экопульс», чат‑боту в мессенджере «Макс» или в web‑форме. После проверки данные вносят в Федеральную государственную информационную систему учёта твёрдых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Там система автоматически определяет ответственного за устранение нарушения и устанавливает срок от 12 до 48 часов в зависимости от типа проблемы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Цель сервиса – масштабировать общественный контроль за состоянием площадок. Регионам и региональным операторам рекомендовано заранее наладить процессы обработки обращений и оперативного устранения выявленных нарушений.

Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» уже ведёт мониторинг контейнерных площадок: обследование охватило 68 населённых пунктов в 39 регионах России. По итогам проверок активисты предложили ряд мер для проблемных точек, в частности установку средств фото‑ и видеофиксации, размещение информационных табличек с QR‑кодами, а также закрепление требований к накоплению крупногабаритных отходов.