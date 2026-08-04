Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 4 августа

07:00, 04 августа 2026, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области сегодня, 4 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, днём столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается низким.

Напомним, на этой неделе погоду на Северо-Западе России будет определять влияние атлантических циклонов. По данным синоптиков, наиболее плотная дождевая облачность сконцентрируется над северной половиной Северо-Западного региона.