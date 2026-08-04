Выставка работ о Пушкине из фондов «Михайловского» откроется в Москве

10:13, 04 августа 2026, ПАИ

Выставка, подготовленная в музее-заповеднике «Михайловское», откроется в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве завтра, 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Экспозиция «Пушкин в Михайловском» продолжает цикл выставочных проектов, которые знакомят москвичей и гостей столицы с коллекциями ведущих пушкинских музеев России.

В залах на Арбате представлено более ста произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов Пушкинского заповедника. Работы, созданные с конца XIX века до наших дней, отражают разные художественные взгляды на жизнь и творчество Пушкина, а также на Михайловское – место, где поэт осознал: «…духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить».

Среди авторов, чьи произведения вошли в экспозицию, – Варвара Арнольди, Семён Мошин, Василий Звонцов, Пётр Оссовский, Владимир Кранц, Алексей Соколов, Владимир Алексеев, Лариса Антонова, Николай Предеин и многие другие.

Выставка «Пушкин в Михайловском» будет работать в Москве до 8 ноября.