Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка работ о Пушкине из фондов «Михайловского» откроется в Москве

Выставка, подготовленная в музее-заповеднике «Михайловское», откроется в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве завтра, 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Из представленного на Арбате. Лариса Антонова. Михайловское. Столовая (2011). Из фондов Пушкинского заповедника

Экспозиция «Пушкин в Михайловском» продолжает цикл выставочных проектов, которые знакомят москвичей и гостей столицы с коллекциями ведущих пушкинских музеев России.

В залах на Арбате представлено более ста произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов Пушкинского заповедника. Работы, созданные с конца XIX века до наших дней, отражают разные художественные взгляды на жизнь и творчество Пушкина, а также на Михайловское – место, где поэт осознал: «…духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить».

Среди авторов, чьи произведения вошли в экспозицию, – Варвара Арнольди, Семён Мошин, Василий Звонцов, Пётр Оссовский, Владимир Кранц, Алексей Соколов, Владимир Алексеев, Лариса Антонова, Николай Предеин и многие другие.

Выставка «Пушкин в Михайловском» будет работать в Москве до 8 ноября.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 августа 2026

Елена Синёва посетила выставку «Совсем не тот Плюшкин» в Псковском музее-заповеднике
07 августа 2026

Магия света и воды: «фонарики желаний» запустили в Пскове
07 августа 2026

Концерт памяти Виктора Цоя пройдёт в Пскове 16 августа
07 августа 2026

Конную программу фестиваля «Самолва 1242» отменили
07 августа 2026

Раскопки на месте бывшего Белорусского рынка в Пскове начнутся осенью
07 августа 2026

Два исторических фестиваля пройдут в Самолве 8 августа
07 августа 2026

Реставрацию интерьеров церкви Сорока Севастийских Мучеников завершили в Печорах
06 августа 2026

Певица Аэлита Азина выступит на «Лешуге» в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...