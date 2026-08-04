Более 20 тысяч договоров на догазификацию заключили в Псковской области

11:10, 04 августа 2026, ПАИ

Количество заключённых договоров на догазификацию в Псковской области достигло 20 800, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Работы по строительству газовых сетей до границ земельных участков уже завершили по 16 982 договорам. К сетям подключили 8 949 домовладений. Только за последнюю неделю природный газ пришёл ещё в 43 дома. Все работы ведутся согласно утверждённому графику.

Программа социальной газификации в регионе продолжает действовать. Подать заявку на бесплатное подключение можно несколькими способами: на сайте АО «Газпром газораспределение Псков», через портал единого оператора газификации connectgas.ru, на «Госуслугах», в клиентских центрах газовых компаний или в любом отделении МФЦ.

Как отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, все участники президентской программы догазификации могут заключить комплексный договор, который включает прокладку сетей и в границах земельного участка. Для льготных категорий граждан предусмотрены региональные меры социальной поддержки.