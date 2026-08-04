Михаил Ведерников проинспектировал ремонт Славковского социально-культурного комплекса

11:20, 04 августа 2026, ПАИ

Славковский социально-культурный комплекс в Порховском районе посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в муниципалитет сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Совместно с губернатором объект осмотрели сенатор РФ Алексей Наумец, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов и министр культуры региона Илианна Петрова.

Глава региона отметил, что проведённые ремонтные работы заслуживают положительной оценки.

В актовом зале учреждения уже покрасили стены и потолок, заменили электропроводку и осветительные приборы, обновили напольные покрытия и сценическую площадку. При этом на объекте сохраняются отдельные недостатки, устранение которых продолжается. Сдача объекта запланирована к сентябрю, однако подрядчик обещает завершить работы раньше установленного срока.

Славковский социально-культурный комплекс представляет собой двухэтажное здание 1952 года постройки общей площадью 978,42 квадратных метра. В его структуру входят два филиала – Махновский и Лютоболотский сельские клубы. В основном здании размещаются концертный зал на 180 посадочных мест, танцевальный зал, фойе, методические кабинеты, а также комнаты прикладного творчества и крестьянского быта.

Ремонт зрительного зала проводится в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры». На эти цели выделено более 2,5 млн рублей. Входная группа здания Славковского СКК ремонтируется в 2026 году в рамках реализации проекта «Входная группа» ТОС «Село родное». Сумма проекта – 441,03 тысячи рублей.

Целью визита стал контроль за ходом ремонтных работ в комплексе. Ранее в этот же день губернатор посетил новое отделение пожарного поста в Порховском районе.