Суд увеличил компенсацию за залив квартиры в Великих Луках

15:39, 04 августа 2026, ПАИ

Великолукский городской суд увеличил размер возмещения ущерба от залива квартиры. Сумма выплаты выросла с 19 тысяч до 33,3 тысячи рублей на основании судебной экспертизы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Жительница Великих Лук обратилась в мировой суд с иском к соседям о взыскании 47 060 рублей на восстановительный ремонт после залива. Судья частично удовлетворил требования, взыскав 19 003 рубля на основе отчёта оценщика, заказанного ответчиком. Истица не согласилась с суммой и обжаловала решение.

При рассмотрении апелляции суд назначил строительно-техническую экспертизу, поскольку доказательства сторон по сумме ущерба расходились. Эксперт оценил стоимость восстановительных работ в 33 337 рублей. Заключение признали соответствующим требованиям закона и приняли в качестве надлежащего доказательства.

Городской суд отменил решение мирового судьи и постановил взыскать с ответчика 33 337 рублей в счёт возмещения ущерба, а также судебные расходы. В остальной части иска отказано.