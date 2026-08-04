Реставратор: Строгая экспертиза – не препятствие, а юридический щит для подрядчика

16:32, 04 августа 2026, ПАИ

Взаимодействие с министерством культурного наследия в реставрации часто воспринимается как бюрократическое препятствие, но это стереотип. Такое мнение высказал генеральный директор реставрационной компании «Августина» Сергей Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа.

Отвечая на вопрос о необходимости собрать «тысячу бумаг на один гвоздь», Сергей Васильев объяснил, что в реставрации каждый гвоздь действительно требует документации, но не потому, что чиновники хотят замучить, а потому, что этот гвоздь может оказаться в уникальной кирпичной кладке XVIII века или повредить скрытую под штукатуркой фреску. Все журналы работ, акты, фотофиксация каждого слоя и научные отчёты – это не волокита, а «юридический щит» реставратора.

«Когда мы снимаем позднюю штукатурку и находим под ней аутентичный декор, мы обязаны это документировать. Если мы этого не сделаем, завтра нас могут обвинить в вандализме и уничтожении памятника. Эти бумаги защищают реставратора и доказывают, что мы действовали строго в рамках научно-проектной документации», – отметил гость радиоэфира.

Он отметил, что экспертиза – это внешний контролёр качества. По его мнению, такой подход отсеивает недобросовестных подрядчиков и защищает профессионалов. «Для «Августины» строгая экспертиза – это не враг, а союзник. И, наверное, внешний контролёр качества. Когда мы сдаём сложный узел и эксперт его принимает, это знак качества для нас и гарантия для заказчика», – подчеркнул Сергей Васильев и добавил, что у контролирующих органов и профессионалов одна конечная цель – «сделать наш город красивее».

Отметим, у «Августины» за плечами уже десятки завершённых реставрационных проектов в Пскове. Среди них – доходный дом Батова (улица Ленина, 8), где сейчас располагается один из корпусов Псковского университета; дома Карла Гельдта (Октябрьский проспект, 22) и Сафьянщикова (Октябрьский проспект, 18), сданные в 2019 году к Ганзейским дням; здание Дворянского собрания (улица Советская, 52) и отделение Государственного банка Российской Империи (улица Советская, 44) – ныне – детская музыкальная школа.

Также в списке – особняк Лавриновского (ЗАГС на улице Детской, 2), усадьба Беклешова (туристический центр на улице Георгиевской, 4), Женская Мариинская гимназия (Псковский технический лицей на улице Некрасова, 9) и церковь Николы со Усохи, проект реставрации которой получил золотой диплом Всероссийского смотра-конкурса лучших проектов в области сохранения и популяризации культурного наследия.