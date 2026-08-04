Движение вперёд: возможности обновлённой женской консультации для пяти районов оценил Игорь Дитрих
Работу женской консультации дедовичского филиала Порховской межрайонной больницы оценил заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области, экс-заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы Игорь Дитрих в ходе рабочей поездки сегодня, 4 августа, передаёт корреспондент ПАИ. По его словам, учреждение пользуется спросом у пациенток, особенно среди молодых мам, и обслуживает жительниц пяти прилежащих районов.
Игорь Дитрих отметил, что консультация полностью отремонтирована, оснащена современным оборудованием и укомплектована врачами. Ежедневно здесь принимают около 60 женщин. Также завершён ремонт в детском отделении, где размещена наглядная информация для родителей.
Депутат сообщил, что в планах – дальнейшее обновление здания и ввод в эксплуатацию лифта. Он также обратил внимание на слова губернатора Михаила Ведерникова о развитии филиала «Дедовичский» Порховской межрайонной больницы.
«Мы своими глазами увидели, что в реальности происходит движение вперёд», – заключил Игорь Дитрих.
Напомним, 4 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Дедовичский округ посетил женскую консультацию дедовичского филиала Порховской межрайонной больницы. Консультация открыта в 2025 году в рамках национального проекта «Семья».
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