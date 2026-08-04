Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Три главных вызова реставраторов назвал эксперт

Три главных вызова, с которыми ежедневно сталкиваются строители и реставраторы, назвал генеральный директор реставрационной компании «Августина» Сергей Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа.

Сергей Васильев. Фото: ПАИ

Первый вызов – разрыв между утверждённой сметой и реальной стоимостью работ. По словам Васильева, проект может пройти экспертизу в 2024 году, а работы начаться в 2026-м. За это время логистика и стоимость материалов – исторического кирпича, известковых смесей, древесины, ГСМ – вырастают на 20–30 %. Компании вынуждены жёстко контролировать закупки, чтобы не нарушить закон и не обанкротиться.

Второй вызов – логистика аутентичных материалов. В реставрации нельзя использовать современный цемент – это разрушает стены XVIII века. Нужны специальные растворы, совместимые с исторической кладкой. «Иногда их приходится искать в других регионах у конкретных поставщиков. Или даже воссоздавать эти материалы по старинным рецептурам», – рассказал Сергей Васильев.

Печорская лингвистическая гимназия. Фото: ПАИ

В качестве примера гость эфира привёл реставрацию Печорской лингвистической гимназии. Там сохранилась уникальная метлахская плитка столетней давности, которую уже невозможно было найти. Специалисты из Санкт-Петербурга помогли восстановить её, чтобы здание приобрело первоначальный вид.

Третий вызов – конкуренция за квалифицированные кадры. Псковская область находится в орбите Москвы и Санкт-Петербурга, где крупные стройки переманивают инженеров и мастеров-реставраторов высокими зарплатами. Компания борется с этим не только деньгами, но и смыслом. «Мы говорим нашим ребятам: в Петербурге ты будешь винтиком в потоке, а у нас ты своими руками спасёшь объект ЮНЕСКО или старинную усадьбу, и твоё имя останется в истории здания. Это работает», – рассказал он.

Сергей Васильев подчеркнул, что несмотря на вызовы спрос на качественную реставрацию в области растёт – регион делает ставку на туризм и сохранение уникального наследия.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 августа 2026

День окончания Ленинградской битвы отмечают в России
09 августа 2026

Как справиться с болью в мышцах и суставах, расскажет доктор Васильев в «Секретах тела»
09 августа 2026

Всемирный день книголюбов отмечают 9 августа
09 августа 2026

День строителя празднуют в России
09 августа 2026

Рабочая поездка Михаила Ведерникова в Гдовский район – фоторепортаж
08 августа 2026

Актёр из «Бумера» посетил Псков
08 августа 2026

Владимир Путин поздравил с 90-летием жительницу Печорского района
08 августа 2026

В Великолукском районе нашли прятавшегося от спасателей мальчика

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...