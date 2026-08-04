Три главных вызова реставраторов назвал эксперт

17:16, 04 августа 2026, ПАИ

Три главных вызова, с которыми ежедневно сталкиваются строители и реставраторы, назвал генеральный директор реставрационной компании «Августина» Сергей Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 августа.

Первый вызов – разрыв между утверждённой сметой и реальной стоимостью работ. По словам Васильева, проект может пройти экспертизу в 2024 году, а работы начаться в 2026-м. За это время логистика и стоимость материалов – исторического кирпича, известковых смесей, древесины, ГСМ – вырастают на 20–30 %. Компании вынуждены жёстко контролировать закупки, чтобы не нарушить закон и не обанкротиться.

Второй вызов – логистика аутентичных материалов. В реставрации нельзя использовать современный цемент – это разрушает стены XVIII века. Нужны специальные растворы, совместимые с исторической кладкой. «Иногда их приходится искать в других регионах у конкретных поставщиков. Или даже воссоздавать эти материалы по старинным рецептурам», – рассказал Сергей Васильев.

В качестве примера гость эфира привёл реставрацию Печорской лингвистической гимназии. Там сохранилась уникальная метлахская плитка столетней давности, которую уже невозможно было найти. Специалисты из Санкт-Петербурга помогли восстановить её, чтобы здание приобрело первоначальный вид.

Третий вызов – конкуренция за квалифицированные кадры. Псковская область находится в орбите Москвы и Санкт-Петербурга, где крупные стройки переманивают инженеров и мастеров-реставраторов высокими зарплатами. Компания борется с этим не только деньгами, но и смыслом. «Мы говорим нашим ребятам: в Петербурге ты будешь винтиком в потоке, а у нас ты своими руками спасёшь объект ЮНЕСКО или старинную усадьбу, и твоё имя останется в истории здания. Это работает», – рассказал он.

Сергей Васильев подчеркнул, что несмотря на вызовы спрос на качественную реставрацию в области растёт – регион делает ставку на туризм и сохранение уникального наследия.