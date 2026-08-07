Ушла из жизни доцент ПсковГУ Светлана Юнель

16:59, 07 августа 2026, ПАИ

Преподаватель кафедры психологии и сопровождения развития ребёнка ПсковГУ Светлана Юнель скончалась в четверг, 6 августа. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Светлане Юнель было 58 лет, в последние месяцы она боролась с тяжёлой болезнью. Более 35 лет она посвятила родному вузу. Коллеги запомнят её как человека высокой профессиональной культуры, а в памяти студентов сохранится её искренняя любовь к своему предмету и умение превращать лекции в живой, вдохновляющий разговор.

«Она была не просто педагогом, а чутким наставником, который умел поддержать, ободрить и найти подход к каждому. Доброта, душевная щедрость и неизменная жизнерадостность навсегда останутся в сердцах всех, кто знал и работал со Светланой Александровной», – отметили в университете.

Коллектив Псковского государственного университета выразил глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Светланы Юнель. Прощание состоится в субботу, 8 августа, в 10:20 в храме святых Жён-Мироносиц на улице Коммунальной, 25а.