Как победить боль в мышцах и суставах, расскажет доктор Васильев в «Секретах тела»

16:50, 07 августа 2026, ПАИ

Как победить боль в мышцах и суставах при незначительном избыточном весе и каковы причины возникновения болевого синдрома, расскажут в новом выпуске уникального телепроекта «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский». Проект ведёт российский реабилитолог, главный детский травматолог-ортопед и спортивный врач Псковской области Евгений Васильев.

Что надо сделать раньше – устранить перенапряжение в суставах или сбросить вес? Как соблюдать энергетический обмен? Чем в случае с лишним весом ходьба предпочтительнее бега? Какие упражнения можно делать дома? Об этом расскажут доктор Евгений Васильев и его коллеги.

Программа выйдет в воскресенье, 9 августа, в 12:20 на «Первом Псковском». Также её можно найти в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Секреты тела» – цикл из 50 выпусков с практическими советами и авторской методикой доктора Евгения Васильева. Проект, над которым команда телеканала работала два года, представляет собой навигатор по человеческому организму. В программах разбираются 20 ключевых тем: от болей в шее, пояснице и суставах до мифов о здоровье, лишнего веса и комплексов упражнений для восстановления нервных волокон. Каждый выпуск – это практическое руководство к действию, которое можно выполнить без похода к врачу, находясь дома.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.