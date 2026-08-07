Михаил Ведерников осмотрел реализованные проекты ТОС в микрорайоне Соколицы

17:24, 07 августа 2026, ПАИ

Территорию реализации проектов ТОС в микрорайоне Соколицы в Пскове осмотрел губернатор Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда по городу сегодня, 7 августа, передаёт корреспондент ПАИ. Глава Пскова Борис Елкин, сопровождавший главу региона, назвал этот микрорайон одним из лучших по организации территориального общественного самоуправления.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

























С 2024 года в Соколицах действуют шесть ТОС: «улица Освободителей», «улицы Шереметева – Балтийская», «улица Ратная», «улица Фигнера», «улица Невская», «улица Рубежная». Секретарь первого ТОС Ольга Кочнева рассказала, что идея создать ТОС появилась в 2024 году по совету депутата гордумы Григория Стороненкова. «Мы создали шесть ТОС, некоторые люди не верили в успех, что что-то получится. Мы занимались этим, чтобы облагородить и сделать что-то полезное», – рассказала она.

На месте будущего благоустройства «было болото, кусты и комары». Жители сами вырубили кусты и обустроили территорию, отметила Кочнева.

Все проекты ТОС начиная с 2025 года поэтапно направлены на благоустройство территории для проведения социально-культурных мероприятий в микрорайоне Соколицы.

В 2025 году пять проектов ТОС микрорайона Соколицы, не одержавших победу в региональном конкурсе проектов ТОС, вошли в число победителей муниципального конкурса проектов ТОС, проводимого администрацией Пскова. Всего было привлечено 2,5 миллиона рублей из средств городского бюджета. На эти средства активисты подготовили территорию и основание для установки детской и спортивной площадки, установили детский игровой комплекс.

В 2026 году девять заявок от шести ТОС были поданы на областной конкурс, шесть проектов от четырёх ТОС получили 2,13 млн рублей из областного бюджета, ещё три проекта стали победителями муниципального конкурса с финансированием 2,54 млн рублей. Всего, по словам Кочневой, выполнено пять проектов, девять находятся на стадии реализации, общая сумма – порядка 7,5 млн рублей.

Активисты планируют создать универсальную спортивную площадку для футбола, баскетбола и волейбола, сцену, парковую зону с беседкой, сделать велодорожки, высадить туи и гортензии для защиты от пыли, а также оградить территорию. Также будет установлено освещение, а в следующем году планируется и видеонаблюдение.

Председатель ТОС «улица Освободителей» Александр Егоров обратил внимание на проблему: в микрорайоне много детей, но нет автобусного сообщения. Михаил Ведерников поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Псковской области проработать вопрос, в том числе возможность пуска автобуса большего класса. Активисты также поблагодарили власти за сделанную дорогу и пригласили на свои праздники, но отметили, что у них нет собственного оборудования для проведения мероприятий.

Депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев, присутствовавший на осмотре, отметил высокую активность граждан, которые занимаются благоустройством своих территорий.

«Меня радует, что большинство из них, даже если они проиграли, немножко расстроились, но, тем не менее, они не теряют своей инициативности. Плюс ещё в основном акцент именно на округе – очень нравится, что они стремятся к спорту, к здоровью, создают не только детские площадки, но и спортивные», – сказал он.

Васильев также подчеркнул, что в его время на этом месте «даже птицы не летали», а теперь это прекрасно благоустроенное место. «Я надеюсь, что мы со своей стороны сможем им помочь ещё больше и у нас появится гораздо больше ТОС, и в конечном счёте сделаем прекрасный красивый город», – добавил депутат.