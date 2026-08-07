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Общество

28 млн просмотров в июле: кто создает контент, который читают в соцсетях

28 миллионов просмотров, почти четыре тысячи новых читателей и вовлечённость в контент, заметно превышающая средние показатели медийных проектов на Северо-Западе, – все факты говорят о том, что официальные сообщества медиахолдинга Псковской области в VK уверенно развиваются. Сегодня мы фиксируем устойчивый рост цифрового потребления и обнародуем июльские итоги работы СМИ, входящих в состав медиахолдинга, в разрезе социальных сетей (VK). Как оценивают результаты эксперты и что стоит за этими цифрами?

Фото здесь и далее: ПАИ

Внешний экспертный аудит показал: показатели демонстрируют стабильную положительную динамику всех метрик вовлеченности и охвата.

«Совокупная аудитория официальных сообществ холдинга в VK по итогам июля достигла 325 900 подписчиков, – прокомментировал результаты анализа генеральный директор маркетингового агентства CoffeeStudio Игорь Черных. – Чистый прирост за период составил +3 955 пользователей, что отражает органический интерес к контенту без использования агрессивных рекламных кампаний по набору массовой аудитории».

Ключевые показатели эффективности за отчетный период:

  • Суммарный охват (уникальные пользователи, увидевшие публикации) – 7 миллионов. Общее количество просмотров контента (включая многократные просмотры) – 28,1 млн.
  • Суммарная вовлеченность (реакции, комментарии и репосты) – 310,9 тысячи.
  • Средний показатель вовлеченности (ER) по всем площадкам холдинга – 6,02%, что существенно превышает среднерыночные значения для медийных проектов в Северо-Западном федеральном округе.
  • Соотношение просмотров к охвату (глубина потребления) указывает на высокую лояльность постоянной аудитории и качество отработки рекомендательных алгоритмов.

«Результат, полученный в июле, – это объективный срез предпочтений псковской аудитории, который мы принимаем как данность и используем для дальнейшего улучшения продукта. Данные открыты и верифицированы», – подчеркнули в холдинге.

Медиахолдинг продолжит ежемесячную публикацию агрегированной статистики.

Следующий отчетный период – август 2026 года.

Справка о медиахолдинге Псковской области

В структуру холдинга входит 38 средств массовой информации, охватывающих все типы платформ: информационные интернет-порталы, региональный телеканал, сеть радиовещания, печатные издания (газеты муниципалитетов), агрегированные аккаунты в социальных сетях, наружные информационные экраны.

Единая редакционная политика и централизованная рекламная служба обеспечивают полное покрытие аудитории региона – от крупных муниципальных центров до малых поселений.

Рекламная служба медиахолдинга

Размещение информационных партнерских материалов, нативная интеграция и полный пакет digital-услуг на всех площадках холдинга.

Адрес: Псков, улица Ленина, дом 6а. Телефон для связи: +7 (8112) 500-131.

Часы работы: пн-пт с 9:00 до 18:00.

Мы работаем с результатом. Попробуйте показать такие же цифры на своей площадке.

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