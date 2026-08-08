Пожар на кухне: МЧС назвало главные ошибки при готовке
Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании кухонного оборудования. Большинство возгораний в жилых помещениях происходит именно на кухне – из-за неисправности техники или неосторожного обращения с огнём, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Специалисты рекомендуют не оставлять еду без присмотра во время готовки, быть осторожными с маслом вблизи источников огня, готовить с собранными волосами и закатанными рукавами.
Особое внимание уделяется эксплуатации электроприборов и чистоте рабочих поверхностей. В домах, где есть дети или животные, следует соблюдать дополнительные меры: не оставлять детей на кухне без присмотра и перед уходом из дома отключать электроплиту.
При возникновении пожара или задымления необходимо звонить по телефонным номерам 101 или 112.
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