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Праздник целителя Пантелеймона: что можно и нельзя делать в этот день

Православные христиане 9 августа вспоминают великомученика Пантелеимона, почитаемого как покровителя воинов и целителя. В народе этот день также связан с рядом традиций и поверий, пишет calend.ru.

Святой носил два имени. Первое – Пантолеон, что в переводе означает «лев во всём», – отражает его покровительство воинам. Второе – Пантелеимон («всемилостивый»), данное при крещении, – раскрывает его почитание как целителя.

Согласно житию, юноша Пантолеон познакомился с христианином Ермолаем, который рассказал ему о вере и крестил с именем Пантелеимон. Врач искренне уверовал во Христа после того, как обратился к нему с молитвой о спасении ребёнка, укушенного змеёй, и получил помощь. С тех пор Пантелеимон решил посвятить себя безвозмездному лечению людей.

Святой помогал и христианам, заключённым в тюрьмах. Узнав об этом, император Максимиан потребовал от Пантелеимона отречься от веры. В ответ святой предложил испытание: кто излечит тяжелобольного – врач-христианин или врач-язычник, того вера и истинна. Пантелеимон выиграл спор, и многие язычники, увидев это, обратились в христианство. Разгневанный император приказал казнить врача. По преданию, после того как мученику отрубили голову, олива, к которой он был привязан, покрылась плодами.

На Руси святому Пантелеимону молились об исцелении от болезней. В его праздник знахари собирали травы с особыми заговорами. В то же время день считался несчастливым: существовало поверье, что работающий в этот праздник рискует лишиться урожая из-за грозы. Поэтому в этот день запрещалось перевозить сено, заниматься тяжёлым трудом, особенно работами на земле.

Одно из народных прозвищ святого – Кочанный, или Кочанник, – связано с тем, что в это время начинают завязываться капустные вилки. В этот день было принято печь пирожки из слоёного теста с капустой и угощать ими детей, нищих и странников.

На Пантелеймона также справляли заживный праздник: колосья с полей приносили в церковь для освящения, после чего их хранили в избе.

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