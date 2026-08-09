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Общество

Операция «Мак-2026» стартует в Псковской области

Первый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2026» пройдёт в Псковской области с 10 по 19 августа. Мероприятия направлены на выявление и уничтожение незаконных посевов и дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Полиция напоминает, что за незаконное выращивание и культивирование запрещённых растений предусмотрена уголовная ответственность по статье 231 УК РФ – штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, а при отягчающих обстоятельствах – до восьми лет. Также действует административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений (штраф от 1 500 до 4 000 рублей) и за их незаконное культивирование (штраф до 4 000 рублей или административный арест до 15 суток).

В УМВД призвали владельцев дачных участков быть внимательными: наркозависимые нередко высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать урожай. Практически все сорта мака содержат наркотические вещества.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений можно сообщить по телефону доверия УМВД (8 8112) 59-22-33, дежурной части УМВД – (8 8112) 66-16-49, а также дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков – (8 8112) 59-37-00.

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