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Общество

Заявка на технологическую независимость. Как Россия наращивает выпуск медтехники

Тезис о том, что страна способна обеспечить врачей и пациентов отечественными аппаратами, подтверждается конкретными цифрами поставок и растущей географией присутствия российской медицинской промышленности. В том числе и в Псковской области.

Иллюстрация сгенерирована ИИ

Например, холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» за последние три года передал в лечебные учреждения более чем 30 регионов России свыше 500 офтальмологических приборов – щелевых ламп, офтальмоскопов и монобиноскопов.

Самым востребованным изделием стал налобный офтальмоскоп НБО-3 производства Загорского оптико-механического завода: около 200 таких приборов ушли преимущественно в клиники Москвы и Санкт-Петербурга, а также в 15 регионов от Калининграда до Дальнего Востока. В 2024 году холдинг поставил уже более 1600 единиц медицинских и лабораторных изделий в 35 субъектов России и страны СНГ, а с января по ноябрь 2025 года эта цифра выросла до 3631 единицы техники более чем в 50 регионов страны и государства ЕАЭС. Только за первую половину 2026 года предприятия «Швабе» дополнительно оснастили диагностическим и лабораторным оборудованием организации здравоохранения в 20 с лишним регионах, поставив 375 единиц техники.

Не менее значимо другое достижение: начало поставок первого в стране аппарата искусственной вентиляции лёгких, который допускается применять не только в стационаре, но и дома – АИВЛ-Д. Устройство рассчитано на респираторную терапию взрослых, детей и новорождённых, оснащено встроенным аккумулятором и отличается компактностью, что критично именно для домашнего использования. Первая партия – свыше 50 аппаратов – уже поступила в медучреждения пяти регионов России. Крупнейшую поставку из 20 устройств вместе с увлажнителями дыхательных смесей «ТЕВЛАР» получила Оренбургская область. Появление такого аппарата снижает зависимость системы паллиативной и реанимационной помощи от импортных решений в одном из самых чувствительных сегментов медтехники.

Псковская область не осталась в стороне от этой программы модернизации: регион системно получает отечественное оборудование на протяжении почти десяти лет. Ещё в 2016 году Уральский оптико-механический завод (входит в «Швабе») заключил договор на монтаж оборудования для Псковского перинатального центра на сумму 557 млн рублей, а в 2018 году холдинг поставил в перинатальные центры восьми регионов, включая Псков, свыше 6,6 тысячи единиц высокотехнологичной техники – неонатальной, лабораторной, реанимационной и гинекологической, а также более 15 тысяч единиц медицинской мебели. Заместитель гендиректора «Швабе» Иван Ожгихин отмечал, что именно в Пскове и Гатчине была реализована комплексная поставка «под ключ».

В том же 2018 году по итогам открытого электронного аукциона в больницы и фельдшерско-акушерские пункты районов области – Порховского, Новосокольнического, Островского, Псковского, Опочецкого, Гдовского и Пыталовского – были направлены отечественные автоматические наружные дефибрилляторы АНД А15.

Сотрудничество продолжается и сегодня: в мае 2026 года дочерняя компания холдинга «Сограндис» заключила контракт на поставку 20 легковых автомобилей для медицинских служб Псковской области на сумму 45,7 млн рублей, что говорит о непрерывности программы оснащения региона.

Каждый из этих эпизодов – элемент выстроенной системы: пять профильных предприятий холдинга («Швабе-Москва», ЗОМЗ, Новосибирский приборостроительный завод, УОМЗ и Красногорский завод им. Зверева) выпускают свыше 150 видов зарегистрированных медицинских изделий для кардиологии, хирургии, реаниматологии, неонатологии и офтальмологии.

Расширение географии поставок – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, от Пскова до Дальнего Востока – показывает, что отечественная медицинская промышленность способна закрывать потребности не только крупных клиник в столицах, но и небольших районных больниц и ФАПов на отдалённых территориях. Такие адресные поставки, как псковский кейс с дефибрилляторами, перинатальным оборудованием и новым автопарком, доказывают, что укрепление технологического суверенитета имеет совершенно конкретное измерение.

Андрей Разумов
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