Несколько объектов Псковского музея-заповедника сегодня закрыто

10:41, 10 августа 2026, ПАИ

Выходной день объявлен на нескольких объектах Псковского музея-заповедника сегодня, 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Так, сегодня не работает Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, Музей-квартира В. И. Ленина, Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, Музей-усадьба М. П. Мусоргского, Музей-усадьба С. В. Ковалевской и Музей истории города Печоры.

В этот день жители и гости Пскова могут посетить ансамбль Псковского кремля (его экспозиции и выставки), Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами, Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.

Во вторник, 11 августа, выходной день будет на следующих объектах: Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза), Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского и Музей-квартира В. И. Ленина.