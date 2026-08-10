Великолучанина будут судить за удар бутылкой в баре

12:55, 10 августа 2026, ПАИ

Прокуратура Великих Лук утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, инцидент произошёл 14 февраля 2026 года в одном из баров города. Мужчина вёл себя вызывающе, на замечание бармена не отреагировал и продолжил конфликт, когда его попросили покинуть заведение. Вернувшись в помещение, он набросился на одного из посетителей и ударил его пустой бутылкой.

Пострадавший получил травму, опасную для жизни. Врачи оценили её как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.