Около 200 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

13:34, 10 августа 2026, ПАИ

31 единицу оружия и около 200 боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 3 по 9 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

На прошлой неделе в регионе провели 35 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 14 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.