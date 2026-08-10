Герой России Владислав Головин рассказал о цене высокого звания, службе и работе с молодёжью

14:33, 10 августа 2026, ПАИ

Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин, известный под позывным «Струна» поделился размышлениями о высоком звании, боевом пути и патриотическом воспитании в интервью изданию Readovka.

По словам офицера, звание Героя России не лишает человека права на сомнения и переживания. Он признался, что при воспоминаниях о боевых товарищах у него подступают слезы, однако, по его мнению, командир обязан сохранять стойкость и продолжать своё дело. Государственная награда, отметил Головин, накладывает на него обязательство соответствовать оказанному доверию.

Головин также ответил на вопросы о природе страха на фронте и тяжести принятия командирских решений, вспомнил о ранении и времени, проведённом в госпитале. Отдельной темой интервью стала работа с детьми в рамках движения «Юнармия». С декабря 2024 года Головин занимает пост начальника главного штаба организации. Он поделился своим взглядом на патриотическое воспитание, отметив, что главная задача «Юнармии» – не подготовка к военной службе, а воспитание человека, который сможет найти своё место в жизни и быть полезным стране.