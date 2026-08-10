Коридор затмений: кто рискует попасть под удар и как избежать потерь

23:33, 10 августа 2026, ПАИ

Что принесёт августовский коридор затмений и как избежать риска, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

С 12 по 28 августа нас ждёт второй в этом году коридор затмений. Он начнётся с полного солнечного затмения 12 августа (продолжительность – с 18:34 до 22:58 по московскому времени) и завершится лунным затмением 28 августа (с 05:33 до 08:51).

У меня есть сильное искушение порекомендовать проспать хотя бы лунное затмение: оно обычно сильнее воздействует на эмоции, чем солнечное, и чувствительных людей может очень сильно штормить. Однако влияние затмений мы ощущаем всегда дольше, чем они длятся астрономически. Можно говорить, что в ауре затмений мы находимся около двух недель до события и столько же после. Хотя эпицентр, конечно, выпадает на сами дни затмений.

Этот период вообще характеризуется большей фатальностью и кармичностью. В такие моменты мы получаем то, что заслужили, – как в минусе, так и в плюсе.

Аспекты ближайших затмений достаточно напряжённые, поэтому главная рекомендация периода – не начинать ничего масштабно нового и не действовать под влиянием эмоций. Неслучайно о людях, совершающих дикие, нелогичные поступки, говорят: «затмение нашло» – это очень точно характеризует энергетику периода. Риск совершить неверное действие или принять неправильное решение вырастает кратно. Если вы начинаете важное новое дело вблизи затмения, есть очень большая вероятность, что события пойдут по незапланированному сценарию, вы рискуете вообще потерять пульт управления.

В день солнечного затмения велик риск происшествий на воде и у воды, также нужно быть аккуратнее с бытовым газом. Вблизи лунного затмения больше шансов встретиться с неадекватными, психически неуравновешенными людьми и пострадать от их действий.

В эти две недели лучше отказаться от крупных трат, серьёзных финансовых операций и инвестиций. Также есть риск пострадать от действий мошенников либо потерять крупные суммы не только из-за своих неверных действий, но и из-за ошибок партнёров.

Самый неприятный сценарий – когда тебя задевает рикошетом или втягивает в водоворот чужих больших событий или глобальных процессов. Именно в таком сценарии можно оказаться в период коридора затмений: предприятие разорилось, снял видео, показал в чате на пять человек, а оно стало вирусным и скандальным, случайно оказался в магазине, куда пришёл нетрезвый человек с ножом.

Однако затмения приносят события очень небольшому проценту людей. Для этого нужно, чтобы астрономическое явление срезонировало с вашим индивидуальным гороскопом, задело его важные точки. В этот раз попасть в этот процент больше всего рискуют Львы и Водолеи, во вторую очередь – Тельцы и Скорпионы. Лунное затмение может также затронуть Дев и Рыб. Важный нюанс: в этих знаках может быть не только Солнце, но и другие ваши планеты.

Я на всякий случай предупреждаю всех, хотя абсолютное большинство людей коридор затмений даже не заметят, будут жить как жили. Но если вы человек, склонный к рефлексии и анализу, из этого периода можно извлечь большую пользу.

Главная тема нынешних затмений – пересборка существующих сценариев, отказ от того, что уже стало неактуальным, особенно в вопросах лидерства, самореализации, личного творчества, взаимоотношений с коллективами.

Я всегда рекомендую внимательно наблюдать за происходящим: события с вами и вокруг вас показывают, где в системе есть баги, что требует изменений. У затмений вообще есть свойство делать видимым и проявлять всё то, что долгое время игнорировалось и заметалось под ковёр.

Нынешний коридор затмений может поставить точку в процессах, которые были актуальны в последние два года. Если вы над чем-то долго и упорно работали, сейчас можете получить заслуженный результат. Это касается и работы над собой. Если события пошли по разрушительному сценарию, это, скорее всего, говорит о том, что вы долгое время отказывались смотреть в лицо правде. То, что снаружи выглядит как неожиданность, говорит о накоплении критической массы ошибок, и разрушение – это закономерный итог. Если продолжаете упорствовать, вам же будет хуже. Цена ошибки вырастает. Лучше не цепляться за старое и не усугублять ситуацию своим сопротивлением: даже на руинах старого мира можно увидеть проход в новое светлое будущее.

Напротив, события, только начавшиеся в этом коридоре затмений, потом будут развиваться в течение полутора-двух лет. Если начавшееся вам не нравится, думайте, что и как изменить. Вернуть себе контроль легче в самом начале процесса.

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