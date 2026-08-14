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Общество

Более 90 врачей планируется трудоустроить в медучреждения Псковской области

О расширении региональных мер поддержки медиков и успешном привлечении новых кадров губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложила министр здравоохранения в регионе Марина Гаращенко в ходе рабочей встречи, которая прошла в областном правительстве. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала Михаила Ведерникова в MAX

В 2025 году в медучреждениях региона трудоустроились 92 врача и 173 специалиста среднего звена. До конца года в штат планируют включить ещё 95 врачей и не менее 180 сотрудников среднего медицинского персонала. На кадровую программу в текущем году выделено почти 240 миллионов рублей.

Для решения жилищного вопроса для медиков приобретено 11 квартир, ещё семь находятся в стадии оформления. Компенсацию найма жилья получают 111 человек – её размер увеличен с 11 тысяч до 18 тысяч рублей.

Подъёмные выплаты для врачей и фельдшеров скорой помощи повышены до 300 тысяч рублей – благодаря этой мере удалось привлечь четырёх врачей и 21 фельдшера. Также увеличен возрастной порог для получения подъёмных: до 55 лет – для врачей, до 50 лет – для среднего медперсонала.

Марина Гаращенко также отметила, что в регионе сохраняется высокий интерес к федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые реализуются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Пскове и Великих Луках действуют единовременные выплаты для врачей дефицитных специальностей – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Благодаря этому в область приехали анестезиологи‑реаниматологи, инфекционисты, радиотерапевт, акушер‑гинеколог и детский стоматолог.

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