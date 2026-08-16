Псковская спортсменка Николаева стала серебряным призёром Всероссийской универсиады

09:49, 16 августа 2026, ПАИ

Псковичка Елизавета Николаева стала серебряным призёром Всероссийской летней универсиады по лёгкой атлетике в Саранске. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На дистанции 3 000 метров с препятствиями псковская спортсменка, представляющая ПсковГУ, финишировала второй с результатом 10 минут 49,08 секунды, уступив только Ксении Волковой. На заключительном круге Николаева не смогла навязать борьбу главной конкурентке.

Отметим, что ещё один псковский студент – Алексей Жуков – занял 12-е место в беге на 3 000 метров.

Ранее Елизавета Николаева выиграла золото на летнем студенческом чемпионате в Смоленске на той же дистанции, а на чемпионате России в этом году заняла пятое место.

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