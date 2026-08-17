Медали и школа будущего

09:47, 17 августа 2026, ПАИ

Успех российских школьников на 38-й Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте – это не только и не столько про четырёх очень умных ребят. В первую очередь это про то, что в российской школе по-прежнему есть среда, способная воспитывать людей, которые умеют думать, искать нестандартные решения и работать на пределе интеллектуальных возможностей.

На Международной олимпиаде по информатике (IOI) российская команда завоевала две золотые и две серебряные медали. Золото получили Владислав Жиганов из СУНЦ МГУ и Максим Кравченко из образовательного комплекса «Воробьевы горы» в Москве. Серебряными призерами стали Сергей Муханов из того же образовательного комплекса и Владимир Звездин из петербургского Президентского физико-математического лицея № 239. Особенно впечатляет результат Владислава Жиганова: он занял абсолютное второе место среди всех участников олимпиады.

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года и считается одним из наиболее престижных мировых соревнований для школьников в этой сфере. На ней школьники не получают готовых шаблонов и не могут спрятаться за поисковик. Они решают сложные алгоритмические задачи на C++, без доступа к телефонам и интернету. Здесь проверяют не способность быстро найти в сети чужой ответ, а умение самостоятельно разложить проблему на части, увидеть закономерность, построить алгоритм, проверить его на прочность и уложиться в жёсткое время. В эпоху, когда технологии всё чаще предлагают нам готовые решения, это особенно важный навык.

Успех россиян в Ташкенте – случай далеко не единичный. Только в этом году российские школьники уверенно заявили о себе сразу на нескольких крупнейших международных интеллектуальных состязаниях. На 67-й Международной математической олимпиаде российская сборная получила четыре золотые и две серебряные медали, заняв третье место в неофициальном командном зачёте. Среди ярких результатов – абсолютная победа тольяттинского школьника Тимура Узбекова. На II Открытой международной географической олимпиаде российские участники завоевали четыре золота и два серебра, заняв первое место в неофициальном командном зачёте. На Международной олимпиаде по искусственному интеллекту IOAI в Астане сборная России в третий раз подряд стала абсолютным чемпионом. У команды семь золотых и одна бронзовая медаль, а Артём Горохов из Санкт-Петербурга стал абсолютным победителем соревнований. Всего с начала года российские школьники завоевали 31 медаль на основных международных олимпиадах: 25 золотых и шесть серебряных.

Можно, конечно, сказать: ну да, олимпиады – это удел избранных, нескольких десятков увлечённых подростков, которых готовят лучшие педагоги. И в этом будет доля правды. Высокий результат действительно не возникает сам собой: за ним стоят талант школьника, многолетний труд, сильные учителя, специальные программы, кружки, профильные классы, поддержка семьи и образовательных центров.

Так именно это и важно. Система образования ценна не только средним показателем, но и тем, умеет ли она распознать способности ребёнка, дать ему возможность вырасти, встретиться с сильным наставником и выйти на мировой уровень. Победы наших школьников показывают: интеллектуальные центры и талантливые ребята есть не в одном городе и не в одной школе. Это касается и Псковской области, где наши псковские школьники являются постоянными участниками престижных всероссийских и международных олимпиад.

Сегодня особенно много говорят о технологическом суверенитете, инженерных кадрах, цифровой экономике, развитии искусственного интеллекта. Но все эти слова останутся лозунгами, если за ними не будет людей, которые умеют создавать новое, а не только пользоваться уже созданным.

Школьник, решающий олимпиадную задачу по информатике, завтра может стать разработчиком отечественных цифровых сервисов, специалистом по кибербезопасности, инженером, исследователем в области ИИ или преподавателем, который откроет этот путь следующему поколению. Участник математической или физической олимпиады – будущим учёным, конструктором, экономистом, создателем медицинских технологий. Географическая олимпиада – это не только знание карт: это способность понимать пространство страны, ресурсы, климатические изменения, связи между территориями и людьми.

Конечно, эти победы не отменяют проблем: перегруженности учителей, неравенства возможностей между школами, нехватки профильных специалистов на отдельных территориях, необходимости обновлять содержание обучения. Напротив, именно такие достижения должны напоминать, что образование требует постоянного внимания и вложений. Нельзя относиться к успехам талантливых детей как к неисчерпаемому ресурсу: его нужно беречь, развивать и умножать.