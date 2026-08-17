В Псковской области за неделю изъяли 28 единиц оружия и более 500 боеприпасов

12:12, 17 августа 2026, ПАИ

В Псковской области за неделю выявили семь административных правонарушений в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Проверки проводили сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области с 10 по 16 августа, сообщили ПАИ в ведомстве.

За это время специалисты провели более 40 проверок того, как граждане обеспечивают сохранность оружия и боеприпасов. По результатам мероприятий из оборота изъяли 28 единиц оружия и более 500 боеприпасов. Из семи выявленных административных правонарушений шесть относились к сфере оборота оружия, ещё одно – к частной охранной деятельности.

В Центре лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии напоминают владельцам гражданского оружия о необходимости своевременно продлевать разрешения на его хранение и ношение. Обратиться с необходимыми документами для перерегистрации оружия следует не позднее чем за 30 суток до окончания срока действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы также можно подать через портал государственных услуг.

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